Bank-Kassierin bereits zum zweiten Mal überfallen

Auch beim Überfall auf die Sparkasse im Oktober 2015 in Nettingsdorf war die 30-Jährige in der Filiale, aber nicht direkt bedroht worden. Nun passte ein Räuber sie ab, drängte sie vor Kassenöffnung in die Bank, zwang sie, die Geldladen zu öffnen und fesselte sein Opfer mit Kabelbindern, ehe er floh.