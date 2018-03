Schuldenfreiheit bis zum Jubiläum

Die Zukunft ist bei Violett auch das bestimmende Thema. „Wir kämpfen mit Altlasten“, sagt der am 2. März zum Obmann gewählte Claus Sulzmann. „Aber unser Ziel lautet: bis zum 90-jährigen Jubiläum 2023 schuldenfrei zu sein!“ Ob für den 2015 in die Insolvenz geschlitterten Traditionsklub eine Westliga-Rückkehr davor schon (finanziell) Sinn macht, wird sich weisen. Fix nicht in der nächsten Saison, für die zumindest das Budget bereits steht.