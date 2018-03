Südtirol: 3 Österreicher bei Lawinenabgang getötet

Tödlicher Lawinenabgang auf der Königsspitze in Südtirol: Zwei Menschen sind am Donnerstag ums Leben gekommen, als sich das gewaltige Schneebrett löste. Ein Frau, die ebenfalls von den Schneemassen erfasst worden war, wurde schwer verletzt mit dem Notarzthubschrauber nach Trient geflogen, wo sie am Abend ihren schweren verletzungen erlag. „Alle drei Opfer sind Österreicher“, teilte ein Bergretter mit.