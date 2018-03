Fix! Rapid muss 100.000 € zahlen & Fans aussperren

Es bleibt dabei: Nach den skandalösen Vorfällen beim Wiener Derby vom 4. Februar muss der SK Rapid Wien eine Geldstrafe in Höhe von 100.000 Euro „brennen“ und bei zwei Meisterschaftsspielen (eines bedingt auf zwölf Monate) mehrere Sektoren des heimischen Allianz-Stadions sperren. Denn das Protestkomitee der Österreichischen Fußball-Bundesliga bestätigte am Donnerstag das erstinstanzliche Urteil in der Causa - verbandsintern sind die Strafen damit rechtskräftig.