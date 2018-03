Mann bei Ehestreit mit Essigsäure überschüttet

„Lassen Sie sich scheiden!“

Das Opfer, das von einem Ehemartyrium nichts wissen will, hatte Glück und konnte den Kopf drehen - so blieb es bei Verbrennungen einzelner Hautpartien. Im Gesicht, vor allem an den Augen, hätte die Säureattacke schlimm ausgehen können, weshalb Staatsanwältin Tina Frimmel-Hesse den Versuch einer absichtlich schweren Körperverletzung angeklagt hat - darauf stehen bis zu zehn Jahre Haft.