Prügel-Fernduell zwischen Biden und Trump

Dieses Wortduell erinnert an jene Show, die üblicherweise Boxer vor ihrem Aufeinandertreffen im Ring abliefern. Doch in diesem Fall, und das macht die Sache ziemlich absurd, handelt es sich bei den Kontrahenten, die ankündigen, den jeweils anderen „windelweich“ zu prügeln, um den ehemaligen US-Vizepräsidenten Joe Biden und den amtierenden US-Staatschef Donald Trump. Konkret geschah Folgendes: Biden sagte am Dienstag bei einer Versammlung in Florida, wenn er mit Trump zusammen in die Schule gegangen wäre, hätte er diesen wegen seines mangelnden Respekts vor Frauen „windelweich geprügelt“. Darauf konterte Trump am Donnerstag, bei einer Prügelei mit ihm würde Biden „schnell und hart zu Boden gehen“.