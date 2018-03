Ehestreit: Mann mit Essigsäure überschüttet

„Er hat mich immer beleidigt, beschimpft, ich konnte irgendwann nicht mehr“, sagt sie. „Wir waren leider nie gut darin, so wie andere Menschen miteinander zu reden.“ Das Opfer, das von einem Ehemartyrium nichts wissen will, hatte Glück und konnte den Kopf drehen – so blieb es bei Verbrennungen einzelner Hautpartien. Im Gesicht, vor allem an den Augen, hätte die Säureattacke schlimm ausgehen können, weshalb Staatsanwältin Tina Frimmel-Hesse den Versuch einer absichtlich schweren Körperverletzung angeklagt hat – darauf stehen bis zu zehn Jahre Haft.