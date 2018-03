Marcos Nader kehrt bei „Bounce Fight Night“ zurück

„Bounce Fight-Night“ heißt der größte Box-Event seit Jahren in Wien, im Zuge dessen der österreichische Superstar und ehemalige europäische Gürtel-Besitzer Marcos Nader auftritt. Der 28-Jährige (im Bild unten in der Mitte) ist der Hauptakt an einem Abend in der Albert-Schultz-Halle, an dem neben Nader große europäische Boxer zu sehen sein werden, wie der bulgarische Olympia-Bronzemedaillengewinner Tervel Pulev, der Bruder von Bulgariens Superstar Kubrat Pulev (im Bild unten rechts).