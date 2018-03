Im Schlafzimmer mit Meghan Markle und Prinz Harry

Die Hochzeit von Briten-Prinz Harry und Schauspielerin Meghan Markle in der St George’s Chapel von Schloss Windsor am 19. Mai wird das royale TV-Ereignis des Jahres. Getoppt könnte es nur durch die Verfilmung „Harry & Meghan: The Royal Love Story“ werden, die bereits eine Woche vor der Hochzeit über die Bildschirme flimmern wird.