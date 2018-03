Müllcontainer-Brand bei Möbelhaus

Aus noch unbekannter Ursache geriet am Donnerstag ein Müllcontainer eines Möbelhauses in Völkermarkt in Brand. Besucher und Angestellte bemerkten die teils heftige Rauchentwicklung und allarmierten die Einsatzkräfte. Der FF Völkermarkt gelang es die Flammen relativ rasch zu löschen, sowie ein Übergreifen auf das Möbelhaus zu verhindern. Personen waren nicht in Gefahr.