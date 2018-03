Prag: Mit dem Railjet in Tschechiens Hauptstadt

13.12 Uhr: Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln – jetzt kennen wir uns schon gut aus – fahren wir zurück in die Stadt und gehen im historischen Café Slavia, das vis-à-vis vom Nationaltheater ist, Mittagessen. Das Kaffeehaus hat eine lange Geschichte, ist eine Ikone der tschechischen Kulturwelt. Schauspieler und Künstler – inklusive Präsident Václav Havel – trafen sich hier. 1934 war der letzte große Umbau, heute noch erstrahlt das Café im Art-déco-Stil und besitzt eine unvergleichliche Atmosphäre. Wir sitzen direkt an einem der großen Fenster, den Hradschin mit der Prager Burg, dem Veitsdom und die wunderbare Karlsbrücke im Blickfeld. Ich habe mich für Svíčková, ein traditionelles tschechisches Gericht, entschieden. Lendenbraten in Rahmsauce mit Semmelknödel und Preiselbeeren. Sehr gut und so viel, dass auch beim besten Willen die verlockenden Torten aus der Vitrine keinen Platz mehr finden.