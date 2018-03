Sugarbabe sucht reichen Mann für ernste Beziehung

Woran denkt man, wenn man Sugardaddy hört? An einen älteren Mann mit viel Geld, der eine junge Liebschaft hat und ihr für ihre Zeit (und mehr) teure Geschenke macht. Eine Website bedient dieses Genre und verspricht Sugarbabes an die dazugehörigen Daddys zu vermitteln. Allein in Österreich sind derzeit knapp 35.000 Männer und Frauen auf mysugardaddy.eu angemeldet. City4U hat mit einer Dame gesprochen, die dort einen Mann fürs Leben sucht.