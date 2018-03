13 Mordfälle in einem Jahr - nur in Salzburg

Bei Einbruchsdiebstählen gab es im Jahr 2017 einen Rückgang um 10,4 Prozent. Das bedeutet in absoluten Zahlen 621 angezeigte Einbrüche. Das sind um 72 weniger als im Jahr 2016, in dem 693 Anzeigen registriert wurden.

171 Kfz-Diebstähle wurden im Jahr 2017 angezeigt. Das bedeutet um 14 Anzeigen mehr als im Jahr zuvor und somit eine Steigerung um 8,9 Prozent. 93 Fälle konnten geklärt werden, das ist eine Steigerung um 126 Prozent.

Bei den angezeigten Gewaltdelikten gab es eine Steigerung von 7,1 Prozent. Wurden im Jahr 2017 2963 Fälle angezeigt, so waren es im Vorjahr 2767 Gewaltdelikte. 2519 Fälle konnten geklärt werden. Das bedeutet eine Aufklärungsquote von 85 Prozent und eine Steigerung um 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Im Deliktsbereich der Körperverletzungen konnten um knapp zehn Porzent mehr Tatverdächtige ausgeforscht werden.

Im Bereich Cybercrime sind die angezeigten Fälle von 632 auf 861 gestiegen. Dies bedeutet eine Steigerung um 36,2 Prozent. Die Aufklärungsquote ist hier um 1,5 Prozentpunkte auf 30,4 Prozent gesunken.