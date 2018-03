Schottland: Städtetrip nach Edinburgh

Edinburgh ist nicht nur Hauptstadt und so politisches Zentrum des Landes, sondern auch eine kulturelle Metropole an der Ostküste, die besonders in den Sommermonaten von zahlreichen Touristen besucht wird. Dies liegt zum einen daran, dass in dieser Jahreszeit das Wetter am beständigsten ist, zum anderen vor allem auch am jährlich stattfindenden Edinburgh Festival. Dieses besteht aus zahlreichen kleinen Festivitäten, wie dem Film- oder Buch-Festival. Allein zum bekannten Edinburgh Military Tattoo kommen jedes Jahr Millionen von Besuchern in die Stadt.