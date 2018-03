Wahnsinn! Mega-Flug von ÖSV-Adler Schlierenzauer

Unfassbarer Flug von Gregor Schlierenzauer! Unser Weltcup-Rekordsieger egalisierte bei der Qualifikation zum Skifliegen in Planica am Donnerstag die Weltrekord-Marke von 253,5 Metern. Leider konnte der 28-jähirge Tiroler seinen Sprung aber nicht stehen, „Schlieri“ griff bei der Landung in den Schnee. Oben sehen Sie den Mega-Flug!