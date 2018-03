Wien-Hammer: Ja-Wort in Miami von Novak Djokovic?

Im darauffolgenden Jänner holte der „Djoker“ bei den Australian Open seinen ersten Grand Slam, elf weitere Major-Titel folgten. Sein Marktwert schnellte in die Höhe, der einstige Weltranglisten-Erste machte jahrelang um Wien einen Bogen. Heuer (ab 22. Oktober) könnte Novak endlich sein Comeback in der Stadthalle feiern. Wiens Turnier-Direktor Herwig Straka flog extra zum „1000er“ nach Indian Wells, um mit dem Superstar die Verhandlungen aufzunehmen. „Novak wäre motiviert“, erklärt der Tennis-Macher, „in den nächsten Tagen während des Turniers in Miami will sich Djokovic entscheiden. Für uns wäre er eine riesige Attraktion.“