Spaziergänger beinahe von 3-Kilo-Drohne getroffen

Haarscharf an einem Unglück vorbeigeschrammt ist ein 71-Jähriger am Mittwochnachmittag am Wiener Zentralfriedhof. Nur knapp hinter ihm stürzte plötzlich eine außer Kontrolle geratene, drei Kilogramm schwere Drohne mit einem lauten Krach zu Boden, der Mann alarmierte daraufhin umgehend die Polizei. Diese konnte bald einen 24-Jährigen als Besitzer und Lenker des Fluggeräts ausmachen.