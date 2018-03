P20 Lite: Huawei zeigt sein neues „Volkshandy“

Der chinesische Mobilfunkspezialist Huawei hat am Donnerstag den Nachfolger seiner beliebten Mittelklasse-Smartphones P9 Lite und P10 Lite angekündigt. Das neue P20 Lite ist ab sofort in Österreich zu haben und kostet 370 Euro. Dafür gibt es ein hochauflösendes Display im 19:9-Format mit schmalem Rand und Einkerbung à la iPhone X, eine Doppelkamera und sogar Entsperren per Gesichtserkennung. Ein Klinkenanschluss für Kopfhörer ist ebenfalls vorhanden.