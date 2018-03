Handgreiflichkeiten im Spital: Primar gekündigt

Die Kritik zeigte Wirkung: Eigentlich hätte der Beschuldigte nach einer kurzen Dienstfreistellung wieder an den OP-Tisch zurückkehren dürfen, doch wurden letztlich schärfere Konsequenzen gezogen. Der Klinikleiter sei bis zur Klärung des Vorfalls suspendiert worden, verkündete die SALK in einer Stellungnahme und relativierte sogleich den Vorfall: Demnach habe er die betroffene Oberärztin lediglich „an den Schultern gepackt“. Eine Anzeige des Opfers wegen Körperverletzung spricht da schon eine deutlichere Sprache. Da der Vorfall nicht umgehend gemeldet wurde und auch die medizinische Untersuchung der Ärztin erst acht Tage später nach dem Vorfall erfolgte, wurde nach Anhörung beider Beteiligter die Suspendierung des Primars am 21. Februar ausgesprochen. Er soll sich bereits bei der Kollegin entschuldigt haben.