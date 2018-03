Hamilton über Rosberg: „Braucht wohl Schlagzeilen“

Schumacher-Bestmarken in Gefahr

Die Vorzeichen sind jedenfalls gut, dass Hamilton in den kommenden Jahren ein noch größeres Vermächtnis für sich zimmern kann. Über die vergangenen vier Jahre gerechnet, kommt der Mercedes-Star auf einen Schnitt von fast zehn Siegen pro Saison. Aktuell hat er 62 Rennen gewonnen. Behält er sein Tempo bei, ist Hamilton Ende 2020 bei Michael Schumacher angelangt. Der Deutsche brachte es in seiner Karriere auf 91 Siege.