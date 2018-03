Sommerzeit: Wer hat an der Uhr gedreht?

Die Größte

Die wohl größte Uhr im Museum ist das alte Turmuhrwerk von Joachim Oberkircher aus dem Stephansdom, das 1699 in den hohen Südturm eingebaut wurde. Denn früher gab es auch am „Steffl“ eine große Räderuhr als Turmuhr. Leider war das geschmiedete Eisenwerk so schwer, dass sich der Turm unter dem Gewicht neigte. Also musste man es in den 1860er-Jahren wieder entfernen, und seitdem zeigt der „Steffl“ nicht mehr die Zeit.