Ischgl wieder zum klaren Sieger gekürt

Bei der Wahl zum besten Skigebiet 2018 konnten die Besucher des Informationsportals Snowplaza aus mehr als 650 Destinationen wählen und einen Skipass für ihren Lieblingsort gewinnen. Auch in diesem Jahr zählen die österreichischen Skigebiete zu den absoluten Spitzenreitern. 17 Skigebiete aus Österreich finden sich in den Top 20, die Top fünf werden sogar zur Gänze von Österreich beherrscht. Neben Ischgl, Saalbach und Sölden zählt dazu auch Serfaus-Fiss-Ladis und die SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental. Gröden Val Gardena liegt als bestes Skigebiet in Italien auf Rang sechs, dahinter folgt Ski Arlberg, die Salzburger Sportwelt, das Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau und die Zillertal Arena.