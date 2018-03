Demi Lovato schockiert mit persönlichem Geständnis

Auf einem ihrer Konzerte in Brooklyn Mitte März erzählte die Musikerin: „Gestern vor sechs Jahren habe ich um neun Uhr morgens Vodka aus einer Sprite-Flasche getrunken und mich danach im Auto übergeben. Und ich dachte nur, das ist nicht mehr süß. Das ist kein Spaß mehr. Ich bin wie mein Vater. Und deshalb habe ich einen Blick auf mein Leben geworfen und habe gesagt, etwas muss sich ändern, ich muss nüchtern werden - und das habe ich getan. Ich habe mein Leben verändert - und der Grund, wieso ich so offen darüber spreche, ist, dass ich weiß, dass heute Abend Leute hier sind, die auch nach Hilfe fragen müssen, und ich will, dass sie wissen, dass es okay ist.“