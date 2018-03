Sensationssieg! Wiesberger bezwingt Johnson

Bernd Wiesberger ist mit einem Sensationssieg in die WGC-Matchplay von Austin/Texas gestartet. Der Österreicher besiegte am Mittwoch in seinem Auftaktmatch den Weltranglisten-Führenden und Titelverteidiger Dustin Johnson aus den USA vorzeitig mit 3 & 1 und hat nun beste Chancen auf den Gruppensieg. Am Donnerstag trifft Wiesberger bei diesem mit 10 Mio. Dollar dotierten Event auf Kevin Kisner.