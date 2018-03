Neue ORF-Show: „Meine Mama kocht besser als deine“

Mama schafft an, Kind kocht: In österreichischen Familien ist das wohl eher Seltenheit, in der neuen ORF-Show „Meine Mama kocht besser als deine“ ist es Programm. In acht Folgen werken ab 6. April (ORF 2, 20.15 Uhr) Töchter und Söhne auf Kommando der Mütter (ein Vater ist auch dabei) in der Studioküche. Starkoch Konstantin Filippou gibt den Juror, Katharina Straßer die Moderatorin.