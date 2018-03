Ferraris „Super-Seb“ nimmt Lauda ins Visier!

Albert Park, zwischen South Melbourne und dem St. Kilda Beach gelegen, beginnt am Sonntag die 245 Tage dauernde Formel-1-Hatz rund um den Globus. Dabei will Sebastian Vettel die bereits zehn Jahre andauernde Durststrecke beenden, den ersten WM-Titel seit Kimi Räikkönen für die Scuderia Ferrari einfahren: „Wir konnten bei den Tests in Barcelona viele Daten sammeln, aber Gewissheit wird es erst in Australien geben“, sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff, der Vettel und das „Bullen-Duo“ Verstappen und Ricciardo nur ganz knapp hinter dem „Silberpfeil“ sieht. Für Vettel zu viel.