Neuer Unterwasserrobo wird von Fischen akzeptiert

Ein neuartiger Unterwasserroboter sieht nicht nur aus wie ein Fisch - er bewegt sich auch so und erregt deshalb bei Meeresbewohnern kein Aufsehen. Bei Versuchen im Pazifik seien Fische auch dann nicht geflohen, wenn das Gerät näher als einen Meter an sie herankam, berichteten Robert Katzschmann und seine Kollegen vom Massachusetts Institute of Technology in Cambridge im Fachmagazin „Science Robotics“. Daher könne der Roboter SoFi (Soft Robotic Fish) Meerestiere in ihrer natürlichen Umwelt beobachten, ohne sie zu stören.