Miami: Serena Williams in 1. Runde ausgeschieden!

Die Japanerin Naomi Osaka hat am Mittwoch ihren Tennis-Sensationslauf fortgesetzt. Drei Tage nach ihrem ersten Turniersieg auf der WTA-Tour ausgerechnet beim Premier-Turnier in Indian Wells fertigte die 20-Jährige in Runde eins von Miami Serena Williams 6:3,6:2 ab. Der US-Star ist achtfache Gewinnerin des Turniers und beim Groß-Event in Florida davor noch nie vor dem Achtelfinale ausgeschieden.