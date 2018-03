Rabiater Radler schlägt Autofahrer ins Gesicht!

Dass zwischen Fahrradfahrern und Autolenkern des Öfteren ein eher angespanntes Verhältnis herrscht, ist durchaus bekannt. Hitzig gestaltete sich daher auch das Aufeinandertreffen eines 56-jährigen Radlers mit einem 46 Jahre alten Pkw-Fahrer am Mittwochnachmittag in Wels. Da der Autofahrer nicht geblinkt hatte, kam es zum Streit zwischen den beiden Männern, der rasch handfest wurde und in einem Faustschlag in das Gesicht des 46-Jährigen gipfelte. Der Tobende hatte danach allerdings auch noch – in buchstäblichem Sinne - mit seinem eigenen Drahtesel schwer zu kämpfen …