Studentenvertreter kaufen Kaffeeautomat um 6200 €

Was braucht es, um in der Studentenpolitik einen Mini-Skandal zu provozieren? Eine Kaffeemaschine. Ja, Sie haben richtig gelesen. Zumindest, wenn es nach den JUNOS, der Studentenorganisation der NEOS, geht. Die wittern nämlich eine Polit-Posse rund um die Anschaffung eines Kaffeeautomaten im Büro der ÖH Graz. Zwar kostete die Anschaffung des „Nespresso Towers“ 6200 Euro - wohlgemerkt ÖH-Geld, bei dem es sich hauptsächlich um Beiträge der Studierenden handelt. Profunde Kenner wissen allerdings, dass Kaffeemaschinen in dieser Größenordnung leicht noch um einiges teurer werden können. Gratis ist der Kaffee übrigens offenbar auch nicht für die sich ehrenamtlich engagierenden Studentenvertreter.