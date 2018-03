Schneefall verzögerte Heli-Flüge am Kapuzinerberg

Wie berichtet, müssen die durch Steinschlag in Mitleidenschaft gezogenen Buchen und Eschen aus der sehr steilen, nahezu unzugänglichen Nordwand des Berges abtransportiert werden. Die Bäume werden ‘stehend abgetragen‘.Das heißt, sie werden nach und nach von oben nach unten zersägt.Die Teile werden am Stahlseil hängend vom Hubschrauber zu einem Zwischenlager am Berg geflogen und dort weiterbearbeitet.