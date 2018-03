Salzburg als Epizentrum des Autohandels

Einen Rekord verzeichnete auch die Porsche Bank Gruppe mit knapp 1,11 Millionen bestehenden Verträgen (374.000 Finanzierungs-, 654.000 Versicherungs- und 80.000 Wartungsverträge). Das Unternehmen ist in 15 Ländern vertreten und laut eigenen Angaben klare Nummer 1 am heimischen Kfz-Leasingmarkt. In Österreich hat die Zahl der Finanzierungs-Verträge bei der Porsche Bank um elf Prozent auf 190.200 zugenommen. Bei den Neukunden gab es ein Plus von 14 Prozent. Mit über 55.000 neuen Leasing-Verträgen wird mehr als jedes dritte Volkswagen-Konzernfahrzeug von der Porsche Bank in Österreich finanziert. (APA)