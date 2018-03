Der Ortskern hat Verkehr wie vor vier Jahren

Für Kreil liegt das Verkehrs-Problem schon Jahrzehnte zurück. Eine Lösung wäre damals eine Art Schnellstraße außerhalb der Orte gewesen. „Das ist heute natürlich nicht mehr möglich. So fährt man von Umfahrung zu Umfahrung“, sagt der Bürgermeister. Man sei im Flachgau in der Infrastruktur immer hinten nach. Für das Stau-Problem im Ortszentrum, direkt am Mayburgerplatz, könnte er sich einen Kreisverkehr wie an der Salzburger Steinlechner-Kreuzung vorstellen. Dabei kann man die Mitte der Insel überfahren, was für die Lkw’s wichtig ist. „Wir wollen ihn unbedingt für ein halbes Jahr ausprobieren und dann sehen, ob es funktioniert“, so Kreil. Auch wenn er nicht von Anfang optimal klappt, möchte Kreil den Kreisverkehr über die gesamte Dauer installieren. Gespräche gab es dazu schon mit Landesrätin Brigitta Pallauf.