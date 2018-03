Fehler-Software von BMW soll aus Steyr kommen

Rund 100 Beamte durchsuchten am Dienstag die BMW-Zentrale in München, das Forschungs- und Innovationszentrum in der bayrischen Hauptstadt und das Motorenwerk in Steyr. In Oberösterreich ist das Entwicklungszentrum für Dieselmotoren des Konzerns angesiedelt. Und hier soll auch die Software entwickelt worden sein, durch die der Premiumhersteller in das Visier der Staatsanwaltschaft München I geriet.