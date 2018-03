Margot Robbie als prollige Eisprinzessin

Regisseur Graig Gillespie widmet sich in „I, Tonya“ der Biografie einer fortan Geächteten, die von Margot Robbie emotionsgeladen gespielt wird. Und das auf gewollt prollige Art. Ja, fast erinnert ihre schauspielerische Tour de Force an Charlize Therons verblüffende Verwandlung in „Monster“, allein der Dreifach-Axel bedurfte animatronischer Unterstützung.