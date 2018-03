„Aufstand“ mit Petitionen an den Landtag

Dass die Nachmittagsbetreuung im Kindergarten neuerdings etwas kostet, bleibt ein Aufreger. Dies äußert sich auch am starken Zufluss von Petitionen an den Landtag; 54 sind es bereits, mit denen sich der zuständige Ausschuss des Landtages, heute, Donnerstag (22. März) beschäftigt. Die Frage ist, was dabei herauskommt...