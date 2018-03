Schwarzenegger Junior lässt das Schmalz tropfen

Geborgtes Glück, Abschied, Trauer. Und ein von Katie komponierter Song, der posthum im Radio gespielt wird und für dessen Aufnahme der junge Freund all seine Ersparnisse opfert. Taschentücherkino also, das uns lehrt, das Leben auszukosten. Weil die eigene Endlichkeit verdammt anhänglich ist. Schwarzenegger Jr. schlägt sich wacker. Dass er nicht die Action-Kopie seines Vaters sein will, steht ihm ganz gut.