Traditionen auf dem Bauernhof miterleben

Der Tisch in der Bauernstube ist reichlich gedeckt. Esther (15), Valerie (14), Martin (11) und Juliana (6), die Kinder des Hauses, sorgen mit ihrem Spiel für das blühende Leben auf dem Hof, und man fühlt sich auch als Gast sofort wohl im Bauernhof am Wiesengrund in Maria Luggau. Hausherrin Helene Lugger hat heute eine spezielle „Frühsuppe“ vorbereitet. Ein echtes Kraftmahl für ihren Mann Mario, dessen Bruder Alexander und die anderen helfenden Hände. Eine Nudelsuppe mit reichlich Fleisch darin. Denn heute ist „Heuziehertag“ und dafür braucht man viel Energie.