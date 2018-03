Köchin bediente sich wochenlang an Kassa

Diese Gehaltsaufbesserung wird die 42-jährige aus Klagenfurt noch teuer zu stehen kommen. Offensichtlich hatte sich die Klagenfurterin seit Anfang März an der Handkasse des Lokales bedient, in der die Kellnerinnen regelmäßig ihre Tageslosungen deponiert hatten. Wie die Frau durch den Einwurfschlitz an das Geld gekommen war, ist nicht bekannt. Als der Diebstahl endlich bemerkt wurde, fiel der Verdacht auf die Köchin, die auch als Reinigungskraft arbeitet. Sie wurde von Polizisten am Dienstag gegen 20.30 Uhr in der Nähe des Lokales mit einem Geldpaket erwischt.