Gregor Seberg unterstützt die Kraftwerksgegner

„Ich bin vor kurzem Vater geworden und möchte meinem Sohn auch in Zukunft noch unberührte Natur zeigen können und nicht Kraftwerke und riesige Stauseen“, erklärt der Kabarettist und Ex-„SOKO Donau“-Kommissar bei der Präsentation der „Koralpensaga“ in Graz. Unter diesem Titel hat der WWF Österreich drei von Seberg moderierte Kurzfilme gedreht, in denen sie den „Skandal an der Schwarzen Sulm“ aufzeigen wollen. Der erste Teil ist bereits online, die anderen beiden folgen in den kommenden Tagen.