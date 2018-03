Maturanten feiern „Die letzte Party deines Lebens“

Lässt man die krude Story beiseite, so weiß Filmemacher Dominik Hartl immerhin visuell zu überraschen, bewegt er sich doch inmitten der enthemmten Menschenmassen einer realen Maturareise, wobei er den von Panik vorangetriebenen Teeniehorror via Dolby Atmo an unser Ohr branden lässt. Eingeblendete Handy-Displays sorgen für modernen Look. Michael Ostrowski amüsiert als windiger Veranstalter.