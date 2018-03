Alaba und Arnautovic wollen das ÖFB-Team anführen!

Der Wiener scheint sich wohlzufühlen in seiner neuen Rolle. Ansprüche auf die Kapitänsschleife stellt er aber nicht. Die trägt auch unter Foda Julian Baumgartlinger. „Er macht das richtig gut, ein intelligenter Junge“, lobte Arnautovic den Spieler von Leverkusen. „Er ist ein super Kapitän, muss ich sagen.“ Natürlich wäre es aber auch für ihn eine Ehre, irgendwann die Schleife zu tragen. Vorerst begnügt sich Arnautovic mit seiner Rolle als Wortführer. „Ich denke, dass ich einiges zu sagen habe in der Mannschaft.“ Aufgabe der älteren Spieler sei es, das Team so gut wie möglich zu vereinen, meinte der 67-fache Internationale (16 Tore). „Es sollen nicht 15 Spieler zusammen sein und fünf irgendwo anders. Wir versuchen, alles zusammenzuhalten, nur so kann man Erfolge erzielen.“