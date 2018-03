Zahl der Flüchtlinge nimmt nun stark ab

Wie in Ternitz im Bezirk Neunkirchen werden auch andernorts Schließungen erfolgen – so etwa eine Unterkunft für 100 Asylwerber in Stockerau oder eine im Helenental. SP-Landesrat Franz Schnabl und Gemeindevertreter-Chef Dworak: „Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle wurden in 70% der Gemeinden Anstrengungen unternommen, Flüchtlinge unterbringen zu können. Viele Vereine halfen mit.“