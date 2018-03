Spionage-Alarm in Münchner Frauenkirche

Nicht einmal Kirchen, so scheint es, sind von Geheimdienstaktivitäten verschont: In München sorgt derzeit eine angebliche Spionageanlage auf dem Nordturm der Frauenkirche im Stadtzentrum für Aufregung. Man sei diesbezüglich „in Gesprächen“ mit dem Geheimdienst, sagte Domdekan Lorenz Wolf am Mittwoch.