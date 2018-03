Dieb plünderte Baucontainer: 57.000 € Schaden

Daheim in Ungarn verkaufte das kriminelle Quartett die Beute auf dem Schwarzmarkt. Dank gesicherter DNA-Spuren und Schuhabdrücken konnte S. schließlich als Täter ausgeforscht und bei einer Fahrzeugkontrolle festgenommen werden. Leugnete er bei der Polizei zunächst noch alles, legte er vor Gericht ein knappes Geständnis ab: „Ja, ich war’s, aber mehr sage ich dazu nicht, um meine Familie zu schützen“, ließ der Angeklagte über den Dolmetscher ausrichten. Für den 48-Jährigen – er saß in seiner Heimat bereits wegen Erpressung, Zuhälterei, Drogendelikten und Vergewaltigung in Haft – setzte es schließlich vier Jahre unbedingt. Der siebenfache Vater nahm das Urteil an.