Geballte Tiroler Frauenpower gegen das Feuer

Erstmals in Tirol Frauen an der Feuerwehr-Spitze

Mit Jäger und Moser sind zum ersten Mal überhaupt zwei Frauen Feuerwehrkommandantinnen in Tirol. „Wir hatten zwar bisher immer wieder Funktionärinnen, aber diese Situation ist absolut neu“, bekräftigt Manfred Hassl vom Landesfeuerwehrverband. Darüber hinaus ist das weibliche Geschlecht auch bei den Gesamtmitgliedern unterrepräsentiert: von 32.339 Florianijünger sind nur 605 weibliche im Aktivstand. Trotzdem scheint der Umstand für beide kein Hindernis zu sein. „Das war von Anfang an kein Problem. Wir werden akzeptiert und bekommen Unterstützung“, schildert Jäger. Moser sekundiert: „Die Männer helfen und unterstützen uns, wo es nur geht.“