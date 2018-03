Israel: Pilgern, Party und Sehenswürdigkeiten

Die damalige Stadt unweit des Sees Genezareth lag auf direktem Weg von Nazareth nach Kafarnaum, die Wirkungsstätte Jesu. „Da müsste man sich akademisch schon sehr verbiegen, wenn man behaupten möchte, der Herr sei nicht hier gewesen“, so Kelly. Direkt im Umfeld der Ausgrabungen wird auch bereits an einem Besucherzentrum samt Pilgerunterkunft gearbeitet. Schon fertig und von Papst Franziskus persönlich eingeweiht ist die Kirche „Duc In Altum“. Sie steht direkt am antiken Hafen. Als Altar dient die Nachbildung eines alten Fischerbootes. Modell stand dafür ein Boot, das nur unweit im Kibbuz Ginossar zu besichtigen ist. Dieses stammt tatsächlich aus der Zeit von Jesus Christus und ist deshalb auch als „Jesus-Boot“ berühmt geworden. Aber auch der See selbst samt Jordan-Fluss ist für die Besucher eine wahre Fundgrube an spirituellen Momenten. Zahlreiche Kirchen, Klöster und Bauten führen die Pilger auf eine spirituelle Reise der Ruhe und des Seelenfriedens. Der alltägliche Stress fällt spätestens bei einem langen Blick auf das ruhige Gewässer ab. Für alle, die keine Angst haben, sich in die nicht immer klaren Fluten zu begeben, ist ein Besuch der Taufstelle des heiligen Johannes die richtige Adresse. Im angeschlossenen Shop können sich die Kurzentschlossenen auch noch schnell ein weißes Badehemd zulegen, um anschließend die geweihte Zeremonie anzutreten. Denn einen Priester der verschiedenen Konfessionen findet man fast regelmäßig am Ufer stehen.