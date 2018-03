Hayböck verpasst ersten Bewerb in Planica

Michael Hayböck wird zumindest den ersten Bewerb des Weltcup-Finales der Skispringer auf der Flugschanze in Planica verpassen. Der Oberösterreicher laboriert laut einer ÖSV-Mitteilung seit Mittwoch an einer Magen-Darm-Infektion und fällt für die Qualifikation am Donnerstag und damit auch für die Freitag-Konkurrenz aus.