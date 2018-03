„Die Sch‘tis“ fallen diesmal in Paris ein

Valentin (Dany Boon) und Constance (Laurence Arné) prägen als gehyptes Paar die kreative Pariser Szene. Seine provinziellen Wurzeln hat der Designer bislang verheimlicht. Bis sein Sch‘ti-Clan in der Stadt an der Seine einfällt und schon rein phonetisch das Chaos ausbricht. Als Valentin nach einem Unfall amnesiebedingt nur noch tiefsten Dialekt spricht und selbst ein Sprachlehrer in dem Bemühen, ihm die Eleganz der französischen Sprache wieder nahezubringen, verzweifelt, wird’s richtig heiter.