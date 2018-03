Etappensieg für die Olympia-Befürworter

Erste Zwischenbestzeit für die Befürworter von olympischen Spielen in Graz und Schladming 2026 – das ÖOC (Österreichisches Olympisches Komitee) hat am Mittwoch grünes Licht für die Bewerbung gegeben. Die eigentliche Arbeit fängt aber erst an. In den kommenden Monaten werden entscheidende Weichen gestellt.